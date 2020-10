Quatro sem-abrigo ganharam 50 mil euros numa raspadinha que um transeunte lhes deu à porta de uma tabacaria, na cidade francesa de Brest, onde estavam a pedir esmola.

Estavam a pedir, de mão estendida, por volta da meia-noite, e um cliente que saiu do estabelecimento decidiu dar-lhes o seu bilhete de raspadinha de 1 euro", contou a empresa pública francesa de jogos e lotaria (FDJ), em comunicado divulgado esta quarta-feira.

Os quatro sem-abrigo, com cerca de trinta anos, partilharam o prémio, sendo que cada um recebeu 12.500 euros, adiantou o Le Parisien.

“Eles ficaram atordoados, mas de cabeça fria", lembrou a FDJ, acrescentando que os vencedores não sabem, para já, o que vão fazer com o dinheiro, mas que, em principio, pretendem deixar a cidade de Brest.

Este prémio, no entanto, está longe do jackpot de 157 milhões de euros - o terceiro maior da FDJ - ganho no Euromilhões no início de setembro, na Alsácia, por um casal com cerca de quarenta anos.