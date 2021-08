A vida de uma família na Escócia mudou drasticamente quando Paul Drake, empregado de supermercado, se lembrou de verificar os números da lotaria, mesmo antes de ir para o trabalho.

Eram cerca das 4:30 da manhã, estava sentado no carro quando reparou que os números da sorte eram os seus.

O homem de 47 anos voltou a entrar em casa para dar a notícia à mulher, que acordou sobressaltada e só percebeu as palavras "ganhei a lotaria", mais precisamente cinco milhões de libras, mais de 5,8 milhões de euros.

Paul Drake, que costumava dividir as viagens de carro com mais dois colegas, voltou a entrar no carro para os apanhar, já que naquele dia era a sua vez de dar boleia.

Quando chegou ao trabalho, disse apenas ao chefe que não podia ficar para trabalhar e não contou a ninguém a novidade.

Os primeiros planos para gastar o dinheiro são duas viagens, com os filhos de 11 e 15 anos, para Nova Iorque e Florida, e já estão a pensar num Range Rover e num Porsche.