Um condutor furioso foi filmado a bater várias vezes com a carrinha num veículo de um fiscal de parquímetro, em Manchester, no Reino Unido.

As imagens divulgadas no Twitter dão conta de um homem que terá ficado irritado por ter recebido uma multa de 65 libras (cerca de 70 euros) e mostram o condutor a embater contra a carrinha do fiscal pelo menos seis vezes.

O vídeo foi registado no dia 23 de dezembro de 2019 e publicado pela primeira vez na página 'London Crime LDN & U.K Crime'.