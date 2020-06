Com o aligeiramento das medidas de confinamento no Reino Unido, vários foram os restaurantes drive-thru da McDonald´s que reabriram as janelas aos inúmeros clientes que correram para comprar hambúrgueres ou nuggets.

No País de Gales, muitos condutores aborrecidos com o tamanho das filas viram com surpresa um dos trabalhadores a exibir os seus passos de dança no parque de estacionamento do restaurante.

A animação e o riso foram da total responsabilidade de Gavyn Brewster, um gerente de McDonald´s em Swansea que, ao canal ITV, admitiu já ter saudades dos palcos.

Estou habituado a entreter o público, sou drag queen profissional”, disse o galês de 26 anos, sublinhando que o restaurante abre às 11:00 horas, mas que as filas começam cerca de uma hora e meia antes da abertura.

Aproveito a disposição em três filas do espaço de drive-thru e redireciono os condutores de forma alegre para as janelas disponíveis”, explicou.

Num momento em que o Reino Unido regista 40.542 mortos devido ao novo coronavírus, são gestos como os de Gavyin que levantam a moral da população do Reino Unido em tempos difíceis.