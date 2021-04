A fase de instrução da Operação Marquês terminou esta quinta-feira sem acusações de corrupção para José Sócrates. As redes sociais rapidamente reagiram à decisão comunicada pelo Juiz Ivo Rosa e de uma forma que tem tanto de criativa, como satírica: em memes.

Fotografias, desenhos, montagens...há de tudo um pouco. Por isso mesmo, a TVI24 reuniu as melhores paródias relacionados com a polémica decisão.

Só no caso dos empréstimos de Carlos Santos Silva a Sócrates, o juiz Ivo Rosa admitiu a existência de corrupção, mas afirmou que o crime prescreveu. Esta foi uma das decisões satirizadas numa montagem da página "Insónias em Carvão", por exemplo, com a figura do SpongeBob a apelar à imaginação.

Também a investigação do Ministério Público foi alvo de críticas dos portugueses nas redes sociais.