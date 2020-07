No México, uma mulher foi surpreendida por um urso preto num parque, mas a sua reação foi ainda mais surpreendente.

A mulher passeava com um grupo de amigas no Parque Ecológico de Chipinque quando um urso se aproximou por trás. A mulher ficou imóvel e acabou por tirar uma selfie com o animal.

As imagens foram partilhadas nas redes sociais e rapidamente se tornaram virais.

This girl has nerves of steel.



She actually took a selfie with the big guy... pic.twitter.com/I3Ezyn8q7G — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) July 19, 2020

Os responsáveis do parque reforçam que a interação com este tipo de animais “é muito perigosa” e que as pessoas devem afastar-se.