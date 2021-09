Um passageiro da American Airlines foi detido, na quarta-feira à noite, após ter aberto a porta de emergência do avião onde seguia e ter saltado para cima da asa do aparelho.

Segundo noticia o The Washington Post, o incidente ocorreu logo após a aterragem do voo 920, proveniente de Cali, na Colômbia, enquanto a aeronave se deslocava para o cais de desembarque do Aeroporto Internacional de Miami, nos EUA.

De acordo com a polícia, o passageiro foi identificado como sendo um cidadão americano de 33 anos. Quando as autoridades chegaram ao local, o homem saiu de cima da asa e foi então levado sob custódia.

O cliente foi imediatamente detido pelas autoridades. Agradecemos aos membros da nossa equipa e aos agentes da policia pelo seu profissionalismo e rapidez", afirmou a American Airlines, em comunicado.

O incidente não causou quaisquer atrasos aos outros passageiros, que conseguiram sair do avião sem problemas.