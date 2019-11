Um cachorro com uma segunda cauda na cabeça foi abandonado com apenas 10 semanas de vida. Mas teve sorte: foi acolhido por um centro de resgate animal no Missouri, Estados Unidos da América, vocacionado precisamente para o acolhimento de animais com necessidades especiais.

Rochelle Steffen, diretora do centro batizado de Mac's Mission - em memória de um pit-bull que Steffen resgatou há sete anos - disse à BBC que o cão "não tem dores e brinca durante horas". Recebeu o nome de Narwhal por causa da espécie de baleia homónima que tem uma única "presa", e já foi observado por um veterinário.

Nas radiografias, constatou-se que a cauda que Narwhal tem na cabeça tem cerca de um terço do tamanho da outra cauda do cão e não está ligada a nada. Uma vez que não lhe causa dor, não há razão médica para que seja removida.

A popularidade das fotos de Narwhal no Facebook tornou-o num fenómeno das redes sociais e veio mesmo ajudar a promover o trabalho que é feito pelo centro de acolhimento que lhe deu guarida, escreveram os responsáveis no Facebook.

Narwhal ainda não está disponível para adoção: o centro de acolhimento quer garantir que "cresce mais um pouco e que a segunda cauda não se torna incómoda nem um problema".