Um trabalhador de um bar no Reino Unido vendeu uma moeda de uma libra (1,17 euros) por mais de 200 libras (234 euros) depois de ter encontrado um erro raro que a torna incrivelmente valiosa.

O erro pode ser detectado imediatamente - a moeda é feita inteiramente de um metal, não de dois.

As moedas normais de uma libra têm um exterior dourado e um interior prateado, mas esta é totalmente dourada. De acordo com a lista do eBay, plataforma onde foi vendida, o homem trabalhava num bar e recebeu a moeda em alguns trocos.

As chamadas “moedas de erro” valem mais para os colecionadores por causa da sua raridade. A singularidade da moeda significou que houve 24 ofertas. Acabou sendo vendida no dia 8 de agosto.