Os hóspedes e funcionários de um hotel do Montana tiveram um convidado surpresa na noite do passado domingo. Um urso foi encontrado a dormir em cima dos lavatórios da casa de banho das mulheres.

Num vídeo partilhado pelo hotel Buck's T-4 Lodge in Big Sky, pode ver-se o urso a dormir tranquilamente na casa de banho. As imagens prosseguem com os trabalhadores e forças de segurança a prepararem a captura do animal, com recurso a dardos tranquilizantes.

O urso foi posteriormente removido pelos funcionários da Gallatin Canyon, que supervisionam a vida animal na área envolvente. O animal acabou por ser libertado numa zona florestal.

Ouvimos um barulho na entrada. De certeza que o urso encontrou uma janela aberta com espaço suficiente para entrar na casa de banho das senhoras", explicou um dos donos do hotel, David O'Connor, à CNN.

Um comunicado emitido pela FWP, organização que monitoriza a vida selvagem nos parques do Montana, alertou que a população de ursos está a crescer na zona nos últimos momentos, uma vez que os animais se aproximam das cidades em busca de comida.