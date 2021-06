Quem tem animais de estimação sabe que faria de tudo para os manter em segurança. Mas até que ponto arriscaria a sua vida para salvar o seu cão?

Uma mulher norte-americana parece nem ter pensado nesta questão quando viu os seus cães diante de um urso e, rapidamente, enfrentou o animal, empurrando-o com as mãos do muro do quintal.

O momento foi captado pelas câmaras de vigilância da casa e partilhado pela prima da mulher no TikTok, com a seguinte legenda: "A minha prima Hailey hoje empurrou um urso da vedação e salvou os seus cães. Como é que está a correr o vosso feriado? (WTF?!)"

O vídeo rapidamente se tornou viral: nó nesta rede social já foi visto mais de 67 milhões de vezes.

As imagens mostram as traseiras da casa, quando um urso pardo e a cria treparam um dos muros, vislumbrando o espaço onde estavam alguns cães. Enquanto os cães corriam e ladravam para o urso, o animal baixa-se e tenta agarrar um dos animais de estimação da mulher. E foi nesse momento que Hailey aparece no quintal e corre na direção do urso.

A mulher empurra o urso, que acaba por cair do muro, e recolhe os cães para um local seguro.

Noutro vídeo, Hailey relata que empurrar o urso foi a primeira coisa que lhe veio à cabeça e revela que deslocou o dedo e ficou ferida no joelho no incidente.