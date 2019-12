O condutor de um camião dos correios britânicos arrastou durante centenas de metros um carro, numa via principal de Londres, sem se aperceber.

O incidente, que ocorreu na segunda-feira, na A40, foi filmado e nas imagens é possível ver, ainda, a cantora britânica Ellie Goulding, que seguia num dos carros que tentou alertar o camionista.

No vídeo é possível ouvir várias buzinas para chamar a atenção do condutor do camião que, eventualmente, acaba por parar o veículo.

Ouvem-se também algumas vozes indignadas, a questionar o motorista para o que estava a fazer.

Só depois de olhar pela janela é que o camionista viu o carro na frente do camião.

"Eu não o vi. Sinceramente, eu não o vi", respondia o camionista.

Ellie Goulding, 27 anos, partilhou o sucedido na sua conta de Instagram, lamentando que muitos condutores tenham primeiro optado por filmar em vez de confirmarem se estava tudo bem com o condutor do carro arrastado, tal como ela fez e se pode ver nas imagens.