Um polícia ajudou uma mulher a dar à luz em plena autoestrada, depois de ter mandado parar o carro em que esta viajava por excesso de velocidade. Aconteceu no sábado, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

De acordo com a emissora de televisão KFOR, Laura e o marido, Jimmy Baker, estavam a dirigir-se para o hospital a alta velocidade devido às fortes contrações que a mulher estava a sentir.

O agente Brian Maynard, da polícia de Wake County, preparava-se para passar uma multa de excesso de velocidade até se aperceber do desespero do casal.

Perante a aflição do homem, Brian Maynard percebeu que o bebé vinha mesmo a caminho e chamou rapidamente uma ambulância, mas sabia que esta não iria chegar a tempo. Por isso, decidiu ser ele mesmo a realizar o parto na autoestrada 64 e dentro do carro do casal.

Por sua vez, Brian ficou muito aliviada por ter conseguido ajudar o casal e por tudo ter corrido bem.

IT'S A GIRL! Trooper Brian Maynard delivered this precious bundle during a traffic stop. The little one, mom and dad are doing just fine @WakeMed! "I just tried to do the best I could with what I saw on 📺 she's smiling, healthy as can be," said Sgt. Maynard. @NCSHP @ABC #ABC11 pic.twitter.com/Vl8icEy3BG

— Tim Pulliam (@TimABC11) 25 de novembro de 2018