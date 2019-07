Uma cobra interrompeu o plenário da Assembleia Estadual de Ondo, na Nigéria. O animal não feriu ninguém e acabou por ser apanhado pelos funcionários do edifício.

O incidente, que ocorreu esta quarta-feira, impediu os legisladores de fazerem o seu trabalho, uma vez que a sessão ainda estava numa fase inicial.

Quando estávamos prestes a começar o plenário, uma grande cobra saiu do teto e caiu onde estávamos sentados, e tivemos de deixar a câmara a correr” , explicou Gbenga Omole, diretor de comunicação do Comité da Câmara, revelou uma fonte, à edição nigeriana do The Guardian.

Os deputados ficaram assustados e espantados com o aparecimento do animal em plena sala. Muitos deles precipitaram-se para a saída, deixando a cobra na sala.

Entretanto, e apesar de a cobra ter sido capturada, o plenário ainda não se voltou a reunir, uma vez que parte da cobertura do edifício colapsou.

O edifício que acolhe estas reuniões tem sido alvo de críticas nos últimos tempos. Muitos dos deputados afirmam que a estrutura precisa de obras urgentes.

Devido às más condições do edifício, a Assembleia decidiu adiar os trabalhos indefinidamente: "A Câmara já não é um lugar seguro para a atividade legislativa".

Ondo State Lawmakers flee as snake fell from the roof during plenary



Who want to die ? But na ordinary snake, you people no fit gather and kill.😂😂😂😂 pic.twitter.com/4V3w0iCxjz