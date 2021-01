Em Nottinghamshire, no Reino Unido, um cisne destruiu e invadiu a casa de uma idosa através da janela da casa de banho. A ave de grande porte colidiu com o vidro duplo da estrutura, que acabou por ficar em estilhaços.

Quem não estava à espera de todo aquele aparato era a proprietária da habitação, Jean Wilkinson. A idosa de 78 anos, que minutos antes tinha estado perto da janela da casa de banho, explica que foi surpreendida por uma “explosão” e que acabou por encontrar o cisne ferido no chão.

O responsável da RSPCA, associação de resgate de animal britânica que recolheu o cisne, confessou que a idosa “teve muita sorte” e que poderia ter sofrido lesão graves, caso estivesse na divisão aquando do impacto.

Em declarações à BBC, inspetor Heith Ellis da associação animal acrescentou ainda que em 40 anos de carreira nunca tinha tido conhecimento de uma ocorrência semelhante a este incidente “bizarro”.

O animal foi transportado para receber tratamento de emergência e passou mais de uma hora em cirurgia.

Apesar de todo o aparato, o cisne não sofreu nenhum ferimento maior. De acordo com a associação de RSPCA, o cisne não sofreu qualquer fratura e teve apenas de ser suturado para estancar alguns cortes que resultaram da colisão

WOW Splish splash 💦💦 just taking a bath.. then a Swan crashes through the window!! Yes this really did happen! She will need some stitches to wounds on her wings but x-rays are clear of any fractures! 🎉🤞🤞 @RSPCA_official @nantwichnews @RSPCANottingham @joynes85 @HerchyBoal pic.twitter.com/3kde93rdkA