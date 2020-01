Um homem falseou o peso do seu gato para poder viajar com o animal no avião. A companhia Aeroflot pesou Viktor, chegando à conclusão que tinha mais dois quilos que o permitido. Para, ainda assim, poder viajar com o seu gato, Mikhail Galin pesou um outro animal no lugar de Viktor.

As autoridades aeroportuárias não deram pela troca e Viktor acabou mesmo por embarcar. O seu dono partilhou várias fotografias nas redes sociais, fazendo do gato um verdadeiro ícone das redes sociais.

Mas há mais na rubrica Acredite Se Quiser desta semana. O jornalista Marco António fala de um calendário um pouco diferente. Em Nova Iorque foi a vez de os taxistas fazerem uma produção sensual.

Do Reino Unido chega outra história inacreditável. Baseado na icónica figura do speaker do parlamento britânico, Michael Schack criou a canção "Order". John Bercow e a sua voz são protagonistas.