Um casal de pinguins do mesmo sexo adotou um ovo abandonado, no Zoo de Berlim, depois da progenitora ter abandonado a futura cria sem razão aparente. O mais incrível é que esta não é a primeira vez que Skipper e Ping tentam ser pais.

De acordo com a BBC, o casal do mesmo sexo, Skipper e Ping, quer muito ter uma cria e até já tentou "chocar peixes e pedras".

Desta vez, viram a oportunidade de serem pais ao ver um ovo abandonado e os tratadores garantem que estão a comportar-se como “pais exemplares”. Por turnos, dividem as tarefas de manter o ovo quente e procurar alimentos.

disse Maximilian Jäger, do Zoo, ao jornal Berliner Zeitung.

Só tivemos que pôr o ovo aos pés de um deles e ele já sabia o que fazer" , revelou Norbert Zahmel, funcionário do jardim-zoológico de Berlim, em entrevista à BBC.

A homossexualidade é um comportamento normal na vida selvagem e tem sido observada muitas vezes em pinguins.

É algo que se vê a acontecer, porque, para chocar um ovo, é preciso um parceiro. Não é possível incubarem um ovo e ao mesmo tempo alimentarem-se sozinhos” , afirmou Vikki McCloskey, do Aquário Steinhart, em entrevista ao IFLScience.

Não é certo, contudo, se Skipper e Ping vão conseguir satisfazer o desejo de tornarem-se pais, uma vez que os tratadores não conseguiram apurar se o ovo que estão a tentar chocar está fertilizado. Também ainda não é clara a razão para o abandono do ovo por parte da progenitora.

Há várias razões e variáveis que podem levar um pinguim a abandonar um ovo. Na natureza, se o parceiro não voltar, é necessário comer”, explicou Vikki McCloskey, que acrescentou que, quando vivem em cativeiro, as razões para o abandono prendem-se com normas sociais, como a idade da fêmea ou outros motivos, como a paragem de crescimento do feto.