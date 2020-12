Um homem foi resgatado depois de ter ficado 10 horas preso no carro, que estava completamente enterrado na neve. O episódio aconteceu esta quinta-feira em Owego, no estado norte-americano de Nova Iorque.

Segundo a polícia da cidade, Kevin Kresen acabou por sair da estrada, ficando preso no intenso nevão que se fez sentir. Foi necessário um camião para retirar o veículo.

Se lá ficasse mais uma hora a temperatura corporal teria baixado, e estou convencido de que ele teria morrido", afirmou o porta-voz da polícia, Jason Cawley, em declarações à agência Associated Press.

Assim que ficou preso, Kevin Kresen tentou contactar as equipas de emergência por várias vezes, mas teve problemas com o telemóvel. O carro acabou por ficar totalmente inoperacional, incluindo o sistema de ar condicionado, pelo que o homem ficou sujeito às temperaturas do exterior.