Uma pantera negra foi avistada a deambular por telhados de várias casas em Armentières, perto de Lille, França, esta quarta-feira. O animal foi resgatado pelos serviços de emergência, mas a sua presença ainda assustou alguns moradores.

Vários residentes do bairro onde a pantera foi avistada ficaram surpreendidos com o animal, que, segundo relatos dos populares, inicialmente parecia um cão de raça labrador preto.

O animal selvagem ainda andou pelo telhado de um segundo andar durante cerca de uma hora, entrando e saindo por uma janela aberta, antes de ser capturado.

« Ce monde devient fou » C’est un mantra que je répète régulièrement...

Tu sors promener ton chien après le boulot, tu vois flics et pompiers au loin... Et là, stupeur, on t’annonce qu’une panthère noire se balade sur les chêneaux !!! 😱

Images ci-dessous chopées sur FB ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/HW0BsK4qwX