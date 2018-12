Um paraquedista ficou preso nos fios de dois postes de eletricidade, em Táchira, na Venezuela.

De acordo com a BBC, os cortes de energia neste estado, no leste do país, são muito frequentes, tendo já existido moradores que ficaram sem luz durante oito horas.

Segundo a informação da emissora britânica, a empresa de eletricidade estatal da Venezuela, a Corpoelec, raramente justifica a razão para os cortes frequentes e o governo coloca as culpas em “possíveis sabotagens”.

No entanto, foi preciso um paraquedista cair e ficar preso entre dois postes de eletricidade para que a empresa estatal venezuelana avisasse rapidamente os moradores de Táchira de que iriam sofrer um corte energia, no domingo.

Motivado por um acidente de um paraquedista na linha Uribante-Corozo, em 230KVA, vão ser realizadas manobras de resgate ao sobrevivente, sendo que o serviço elétrico será suspenso em algumas regiões de Táchira por um período aproximado de uma hora.”

por lo cual se suspenderá el servicio eléctrico en algunos sectores del estado Táchira por un lapso aproximado de 1 hora @LMOTTAD 2/2 pic.twitter.com/9rSeLbNmAD — Corpoelec Táchira (@corpoelectachir) 9 de dezembro de 2018

Nas fotografias partilhadas pela Corpoelec, é possível ver-se um homem com uma mochila nas costas, onde o parapente é guardado para ser acionado à medida da queda, enredado nos fios de eletricidade.

Para além de o parapente não ter conseguido amparar a queda do homem, ainda fez com que este ficasse preso nos fios e precisasse de ajuda para descer.

A Corpoelec viu-se dessa forma obrigada a cortar a energia a vários moradores para conseguir resgatar o paraquedista de forma segura.

O ministro da energia, Luis Motta Dominguez, publicou fotografias do sucedido na sua conta oficial no Instagram e afirmou que as operações para resgatar o homem já estavam em curso.

No final da tarde, uma pessoa que estava a fazer parapente caiu na linha Uribante - El Corozo em 230KVA. A pessoa está viva e as operações de resgate foram iniciadas pelas agências de segurança do estado. Para realizar a operação de resgate, houve a necessidade de desenergizar as duas linhas identificadas com as setas pretas, o que afeta 16 municípios de 29 na região de Táchira. Os socorristas estimam que o resgate irá durar entre 30 a 45 minutos.”

Algumas horas depois, o ministro da energia do país fez outra publicação para confirmar que o indivíduo tinha sido resgatado com sucesso. No entanto, desconhece-se se sofreu algum ferimento.