O restaurante Tom's Diner é um dos mais famosos da cidade de Denver, no estado do Colorado, Estados Unidos, mas ficou ainda mais conhecido depois de um cliente ter publicado uma conta na Internet.

Através de um post no Reddit, foi dado a conhecer que o Tom's Diner cobra aos clientes que fazem "perguntas estúpidas".

A imagem partilhada apresenta uma conta com três itens: puré de batata, frango... e uma pergunta estúpida, pela qual são cobrados 0,38 dólares, cerca de 34 cêntimos.

Segundo alguns antigos trabalhadores do restaurante, que comentaram através do Reddit, este item faz parte de uma brincadeira com os clientes, e só é incluído se os mesmos o pedirem.

Outro comentário deixa o exemplo de uma das perguntas que dá direito a "pergunta estúpida": "Qual é o exemplo de uma pergunta estúpida?".

O local esteve mesmo perto de ser fechado e demolido, no fim do ano de 2019, mas as obras acabaram por não se concretizar. Este edifício, de 1967, está presente na lista de lugares históricos dos Estados Unidos.