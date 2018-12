Um vídeo divulgado na rede social Facebook mostra um português a provar aquele que ele próprio diz ser (e o Guinness também) o picante mais forte do mundo. Uma pimenta conhecida por Carolina Reaper. O vídeo tornou-se viral e tanto o homem como os internautas chegaram mesmo a ir às lágrimas, por razões diferentes, claro está.

O homem explica no início do vídeo que come picante com muita frequência e, por isso, decidiu encomendar online aqueles que são considerados os 10 mais fortes do mundo.

Ninguém que gosta de picante pode acabar os seus dias sem provar todos os picantes que existem”, afirmou o português no vídeo.

Numa caixa, vê-se vários tipos de malaguetas com cores diversificadas. É aí que o homem explica que a pimenta mais picante do mundo é conhecida por Carolina Reaper. Desde 2013, é considerada pelo Guiness World Records a pimenta mais forte do mundo.

Assim que o português leva o alimento à boca, vê-se que começa com algumas dificuldades a respirar e em falar. Quando o picante começa a fazer efeito, o homem afirma que não sente nada e que tem "o cabelo e o corpo a arder".

O vídeo mostra assim o português numa constante luta para conseguir livrar-se do sabor intenso do picante, em que chega a beber vinho, a tossir e até a limpar a língua com um guardanapo.

Este vídeo hilariante já conta com mais de 260 mil visualizações e com mais de 4 mil partilhas.