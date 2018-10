Uma pitão gigante surpreendeu os funcionários de um banco quando caiu repentinamente do teto, na cidade de Nanning, no sul da China.

Os funcionários estavam reunidos, num aparente momento de convívio, quando foram surpreendidos pelo animal de 1,5 metros de comprimento.

Um vídeo mostra o momento da queda do animal e do pânico que causou na sala de reuniões. Os funcionários aterrorizados fugiram enquanto o réptil se recompunha da queda e deslizava pela sala.

Ao local foram chamados oficiais de Segurança Pública da Floresta de Nanning e, ainda, funcionários da Proteção da Vida Selvagem para cuidadosamente capturarem o réptil.

Apesar de não se saber a origem do animal, os defensores dos direitos dos animais acreditam que a pitão tenha sido criada por alguém próximo do local e que estava à procura de comida quando caiu no banco.