Brian Woodle, de 46 anos, concretizou dois sonhos improváveis no mesmo dia: abrir a sua própria oficina de reparação de automóveis e ganhar o prémio de um milhão de dólares (perto da 850 mil euros) na lotaria.

Para celebrar a abertura da loja, o homem decidiu, no fim do primeiro dia de trabalho, comprar uma raspadinha. O que o sortudo não esperava era ganhar o prémio .

Adoro trabalhar em veículos e sempre foi o meu sonho ter a minha própria oficina de reparação. No final do nosso primeiro dia de trabalho, passei pelo Círculo K e comprei um bilhete de lotaria, assim, ganhamos um milhão de dólares!" , expressou o homem, citado pela Associated Press.

Brian Woodle comprou uma raspadinha, no valor de cinco dólares, cerca de quatro euros, na loja Circle K, em Callahan, nos Estados Unidos. Por coincidência no mesmo dia em que ganhou o prémio estava a celebrar a inauguração da sua oficina.

