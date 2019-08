Uma abastada família indiana deu um BMW Série 3 ao seu filho, mas o rapaz não gostou do presente, porque preferia um Jaguar. Para demonstrar o seu descontentamento, o jovem atirou o carro novo para o rio, na Índia.

Quando o jovem estava a afundar o BMW no rio, ele ainda fez um vídeo e partilhou-o nas redes sociais", contou a polícia à agência de notícias IANS.

A viatura acabou por ficar presa num banco de areia, e o jovem, identificado como Akash, foi lá tentar retirá-la, com a ajuda de várias pessoas.

De acordo com o jornal The Times of India, o incidente aconteceu na passada sexta-feira em Yamunanagar, cidade no nordeste do país. Insatisfeito com o automóvel adquirido pela família há alguns meses, o jovem de 22 anos decidiu atirá-lo no canal de Yamuna Ocidental.

Akash exigia um Jaguar do seu pai, mas quando o pai não conseguiu comprar um, ele atirou o carro fora após um ataque de raiva. Ele recebeu um (Toyota) Innova dos seus sogros, mas a sua família vendeu-o para comprar o BMW. Agora, ele exige um novo Jaguar", disse Mukesh Kumar, polícia responsável pelo caso, segundo o Times of India

As autoridades acrescentaram que existem relatórios médicos que comprovam que Akash sofre de alguns problemas psiquiátricos. O pai do rapaz nega que o filho tenha atirado o carro para o rio de forma intencional, afirmando que o carro caiu à água depois de o rapaz se ter desviado de um animal na estrada.

O carro acabou por ser retirado com a ajuda de populares e máquinas.