Uma cadela da raça dálmata deu à luz 18 cachorros, em Preston, Inglaterra. O parto durou cerca de 14 horas, ocorreu no dia 14 de abril, e está a merecer destaque na imprensa britânica.

Este foi primeiro parto de "Nellie", uma cadela com três anos, e terminou com uma ninhada composta por dez machos e oito fêmeas, mais do dobro do esperado para uma primeira vez.

Não foram 101, como no filme da Disney, mas Nellie ficou a uma cria de bater o recorde alcançado em 2019, por uma cadela em Albury, na Austrália, que deu à luz 19 cachorros de uma só vez.

A dona, Louise Clement, enfermeira reformada, confessou ter ficado surpreendida.

Teve um parto natural, mas não paravam de aparecer. Pensei que tinha acabado depois do número 15, porque parece que se estava a deitar para dormir. Mas rapidamente surgiu mais um cachorro, seguido por outros dois”, contou, citada pela imprensa britânica.

Louise Clement, criadora registada no Reino Unido há mais de 30 anos, pretende ficar com apenas um dos 18 cachorros. Mas, por enquanto, ainda tem um total de 27 dálmatas, incluindo a mãe de "Nellie", "Penny", e a avó, "Pebbles".