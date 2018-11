Um homem, completamente nu, caiu da janela de um terceiro andar, depois de ter tentado escapar ao marido da amante. O vídeo que mostra o momento da queda está a tornar-se viral na Internet.

O incidente, ao que tudo indica, terá ocorrido na China, nos últimos dias.

No vídeo divulgado pelo Like Leak, uma plataforma de partilha de vídeos, pode ver-se o homem agarrado apenas com uma mão a uma janela de um terceiro andar de um prédio.

No entanto, acabou por cair em cima de alguns caixotes de lixo que estavam na rua.

Não é conhecida a gravidade dos ferimentos do homem.