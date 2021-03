Talvez seja a união entre os cúmulos do azar e da sorte. Rachel Kennedy e Liam McCrohan costumam utilizar sempre a mesma chave para apostar no Euromilhões nas últimas cinco semanas. No passado dia 26 de fevereiro voltar a usar a mesma combinação.

Quando viram sair os números 6 - 12 - 22 - 29 - 33 e as estrelas 6 e 11, pensaram que tinham ficado milionários num segundo. O prémio daquele dia valia 210 milhões de euros.

O casal costuma fazer as apostas online, e dessa vez decidiu proceder da mesma forma. A verdade é que a conta utilizada não tinha dinheiro, pelo que a aposta acabou por não ser registada, porque a conta associada não tinha dinheiro suficiente.

Quando viu a conta, Rachel Kennedy, de 19 anos, descobriu uma mensagem a dizer que tinha um prémio. Chamou de imediato Liam McCrohan, de 21 anos, e a mãe. Os três não queriam acreditar, mas o que aconteceu depois terá sido ainda mais inexplicável.

Liguei para o número a achar que tinha ganho 210 milhões de euros e disseram-se 'sim, tem os números corretos, mas não tinha dinheiro na conta para o pagamento da aposta e por isso a mesma não foi registada'", conta a jovem.

Quando viu a sua conta, Rachel descobriu a mensagem de que tinha prémio. "Chamei o meu namorado e a minha mãe à sala e eles nem queriam acreditar também e eu só pensava, 'meu Deus, tenho de lhes telefonar'", disse Rachel ao The Sun.

Estava no topo do mundo quando achei que tinha ganho, mas quando descobrimos que não, o Liam até ficou mais chateado que eu", conta.

O rapaz confessou que já estava a fazer contas à vida quando, de repente, se apercebeu do sucedido: "Já estava a imaginar uma casa e um carro de sonho".

Sortudo foi um homem com aposta registada na Suíça, que acertou na mesma chave, e assim pode arrecadar o dinheiro na totalidade.