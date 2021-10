Depois de sofrer 19 abortos espontâneos, uma norte-americana deu à luz um bebé de 6,4 quilos e de mais de 60 centímetros de comprimento.

Um peso que impressionou todos os presentes.

O médico que realizou o parto admitiu que este é maior recém-nascido que já viu em 27 anos de carreira. O bebé nasceu de cesariana, às 38ª semanas, e já usa roupas para seis a nove meses.

O médico e as enfermeiras queriam todos tirar uma selfies connosco, estavam muito animados”, afirmou Cary Patonai.

O casal já tinha outros dois filhos, nascidos com um peso mais "normal": um com 3,6 e outro com cinco quilos.

O meu médico vai fazer algumas pesquisas e ver o que podemos fazer, realmente achamos que batemos um recorde", escreveu a mãe, na rede social Facebook.

Segundo o jornal The Daily Mail, o hospital teve que encomendar fraldas "especiais", já que as que tinham não eram grandes o suficiente.

Finley é também é considerado um bebé milagre, já que a mãe teve vários abortos espontâneos antes do seu nascimento.

Dois dos abortos espontâneos foram pares de gémeos e por isso foi muito difícil", contou Cary à estação televisiva ABC.