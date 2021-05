Everaldo Do Nascimento não tinha notícias do pai há mais de 30 anos, mas reencontrou-o, ao publicar nas redes sociais uma foto dele quando tinha 20 anos e uma simulação de como estaria agora, através de uma aplicação que permite o "envelhecimento" das imagens.

As imagens circularam nas redes sociais até chegarem a uma pequena localidade do Estado de São Paulo, no Brasil, ao encontro de pessoas que conheciam o homem e que que trataram de marcar um encontro surpresa, segundo conta o G1.

Segundo Everaldo, que ficou aos cuidados da avó quando era criança, o último contacto que tinha tido com o pai foi aos 14 anos de idade. O reencontro aconteceu no passado sábado e foi filmado por familiares.

Para mim, foi muito emocionante, uma coisa que eu nunca tive na minha vida. As pessoas não tinham esperança que ele estivesse vivo. Graças a Deus, deu tudo certo, estamos muito contentes".

Tanto Everaldo como a esposa pretendem ajudar o idoso a ter uma melhor qualidade de vida, admitindo a hipótese de ir viver com eles.