Uma ave cor de laranja foi resgatada de uma autoestrada, no Reino Unido, depois de ser avistada por vários condutores que alertaram as autoridades. Quando chegaram ao local, a suposta ave exótica era, afinal, uma gaivota coberta por caril.

O animal foi levado para o hospital veterinário de Buckingamshire, onde, depois de uma avaliação inicial, os veterinários determinaram que a cor vibrante do animal era mesmo caril ou cúrcuma.

No Tiggywinkles Wildlife Hospital, os veterinários disseram, num texto publicado no Facebook, que foi um dos acontecimentos mais estranhos com que lidaram nos últimos tempos.

"Vinny", nome com que foi batizado, foi lavado e regressou à sua cor natural, apesar de ainda ter vestígios alaranjados. A gaivota ficou em observação no hospital, uma vez que a quantidade de caril que tinha nas asas não lhe permitia voar.

Não se sabe como o animal terá entrado em contacto com a especiaria, mas não é o primeiro caso deste género. Em 2016, uma gaivota caiu num recipiente com tikka masala, um prato de frango com molho de especiarias, sobretudo caril, e também foi assistido no hospital veterinário.