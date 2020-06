Bombeiros da Escócia resgataram este domingo uma cria de raposa que ficou com o focinho preso numa roda enferrujada.

Os membros dos bombeiros da Comunidade de Knightswood, em Glasgow, utilizaram ferramentas de corte para libertar o animal, tendo conseguido salvar a raposa sem provocar qualquer tipo de ferimentos.

Fox club released using cutting equipment without any visible injury and ran off to enjoy the rest of the night!! Well done #amberwatch #notjustfires @scotfire_glasgo @fire_scot @ClanLukas pic.twitter.com/zItEJHF60l