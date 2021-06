Um casal de caçadores de fantasmas afirma ter encontrado e filmado os espíritos de “duas crianças” durante um direto nas redes sociais, numa visita a um dos mais conhecidos hotéis assombrados do Reino Unido, o Adelphi Hotel.

Tudo começou quando Lee e Linzi Street, criadores da popular página de Facebook “Ghosts of Britain”, decidiram passar uma noite no famoso Adelphi Hotel, um conhecido polo de atração da comunidade de caçadores de fantasmas no país.

O casal fez uma reserva para o quarto número 105 e, a partir desse momento, começaram a busca por atividade paranormal no edifício. E as estranhas coincidências não tardaram em aparecer.

Uma das primeiras coisas que estranhámos foi o elevador. Estávamos a filmar junto à porta do elevador e, do nada, a porta abriu-se sem que alguém estivesse no seu interior”, relatou Lee.

Com os anos de experiência e com os relatos de outros entusiastas da caça aos fantasmas que já tinham ouvido sobre o elevador, Lee e Linzi não se deixaram perturbar muito com a “coincidência”, mas admitem que, ainda assim, foi “um pouco estranho”.

Nós já tínhamos ouvido de algumas pessoas que tinham ficado no hotel que os elevadores fazem aquilo que lhes apetece, mas vê-lo pessoalmente foi um pouco estranho. Além disso, ouvíamos assobios vindos do interior do elevador e arranhões do interior do nosso quarto”, contaram.

Foi nesse momento que o casal, que durante estas viagens faz diretos no Facebook para os seus mais de 1.8 milhões de seguidores, capturou em imagen duas pequenas crianças, semelhantes em tamanho, ao fundo de um corredor. Inicialmente, os entusiastas não repararam e teve mesmo de ser um utilizador que via a transmissão a alertar os caçadores de fantasmas.

Pareceram-me duas crianças e uma delas parecia ser uma menina. Fizeram-me lembrar logo dos gémeos do filme The Shining. Também tentámos utilizar um dos nossos dispositivos para falar com os espíritos, mas a única resposta que obtivemos foi uma ‘sua p***’”, afirmou Linzi Street.

Mas a experiência bizarra do casal não ficou por aqui. Num dos quartos inspecionado, Linzi e Lee sentiram que algo estranho se passava. Enquanto inspecionavam o quarto, Lee terá fechado a porta do quarto. Porém, sempre que voltava, esta encontra-se completamente aberta. Isto repetiu-se três vezes.

O quarto principal também estava muito frio, mas a casa de banho era muito quente, a temperatura também mudava cerca de 10 graus, de repente, embora não houvesse nenhuma janela aberta", afirmou.