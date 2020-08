Um homem planeou, com todo o amor e carinho, um pedido de casamento romântico e original, para a sua namorada, mas as coisas não correram bem. O que começou com uma ideia emocionante acabou por se tornar num cenário de terror.

O jovem quis criar um ambiente memorável e, para isso, acendeu centenas de velas dentro do seu apartamento. Do cenário faziam ainda parte inúmeros balões e uma “boa garrafa de vinho”.

Focado no pedido de casamento, o jovem acabou por não pensar nas possíveis consequências. Depois de estar tudo preparado, o homem saiu de casa para ir ter com a namorada, mas quando o casal voltou para casa, o apartamento estava em chamas. Ninguém ficou ferido, mas os bombeiros demoraram algumas horas até dominarem o incêndio.

