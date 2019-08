Um homem está a processar a ex-namorada depois de descobrir que o filho de ambos, de oito anos, não é seu. A ação judicial, que foi entregue na divisão de família do Supremo Tribunal do Reino Unido, exige à progenitora todo o dinheiro gasto na criança. As partes estão proibidas de divulgar o nome dos envolvidos e há um assistente social a acompanhar o caso.

Uma das preocupações do tribunal é a segurança e o bem-estar do menor. Durante a audiência, o juiz afirmou que a verdade deve ser dita ao rapaz, mas apenas quando for a altura certa, segundo os tabloides ingleses.

Além da exigência de todo o dinheiro gasto em despesas com o suposto filho, o homem pede uma indemnização por danos morais. O rapaz terá nascido na sequência de uma relação extraconjugal.

Embora ainda não seja conhecida a decisão sobre o processo, o tribunal obrigou a mulher a divulgar o nome do verdadeiro pai, tanto ao filho como ao ex-namorado.

Para ajudar em todo o processo, o tribunal nomeou uma assistente social, que deverá aconselhar a família e decidir quando será contada a verdade à criança.

O juiz pediu aos meios de comunicação ingleses que não divulgassem o nome de nenhum dos envolvidos no processo.