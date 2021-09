Um Apple Watch, relógio da Apple que funciona como dispositivo inteligente, conseguiu salvar a vida do seu utilizador em Singapura ao chamar os serviços de emergência.

Muhammad Fitri, de 24 anos, seguia de moto quando foi atingido por uma carrinha, na noite de sábado. O acidente deixou o jovem gravemente ferido, fazendo-o perder a consciência.