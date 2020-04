A polícia checa obrigou um grupo de nudistas que estavam a apanhar sol à beira rio a colocarem a máscara para se protegerem da infeção do novo coronavírus. A República Checa já começou a abrandar as medidas restritivas para travar a pandemia de Covid-19, mas não abranda na obrigatoriedade do uso de máscara… mesmo para quem não usa mais nada.

As autoridades checas foram chamadas a um local público para a prática de nudismo, na cidade de Lázně Bohdaneč, a este de Praga, depois de queixas sobre pessoas que estavam a praticar nudismo e não estavam a usar máscara. Os polícias fizeram uma ação de sensibilização e alertaram os praticantes de nudismo que não é proibido estar despido, mas continua a ser obrigatório o uso de máscaras.

Infelizmente, muitos banhistas estavam em grupos, e alguns não estavam a usar máscaras. Depois da chegada da polícia, todos aceitaram as recomendações das autoridades e respeitar as regras impostas pelo Governo”, escreveu a polícia checa, num comunicado divulgado na sua página da Internet e citado pela CNN.

Ainda assim, a polícia reforça que das 150 pessoas que foram encontradas a apanhar sol, aproveitando o tempo quente, apenas metade precisou de ser lembrada do uso obrigatório de máscara.