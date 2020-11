Os residentes da vila austríaca de Fucking, mais conhecidos como fuckingers, decidiram mudar de nome da localidade para Fugging, na esperança de conseguir fintar o interessante avassalador dos utilizados da internet na pequena vila.

O Conselho Municipal decidiu rebatizar Fucking como Fugging a partir de 1 de janeiro [de 2021]", escreveu, na ata datada de segunda-feira, Andrea Holzner, a presidente conservadora de Tarsdorf, comuna a que a povoação está administrativamente ligada, na Alta Áustria, 350 quilómetros a leste de Viena.

Durante muitos anos, os visitantes posaram para a fotografia em frente às placas de sinalização da localidade, cujo nome é sinónimo de um insulto em inglês, às vezes em posições com conotações sexuais, a fim de alimentar as redes sociais com trocadilhos irónicos.

Posso confirmar que a vila vai ser rebatizada”, afirmou Holzner, citada pelo jornal britânico The Guardian. “Não quero falar mais sobre esse assunto. Já tivemos frenesim mediático que chegue.”

Fucking tem cerca de 150 habitantes (dois terços são mulheres) e fica próximo da fronteira com a Baviera (Alemanha) e próximo de Salzburgo.