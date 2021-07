Os habitantes de uma aldeia em Karnataka, na Índia, foram surpreendidos, na quinta-feira, por um crocodilo, que passeava calmamente pelas ruas. As autoridades foram de imediato alertadas para a situação e mobilizaram-se rapidamente para o terreno.

O crocodilo foi capturado em segurança e libertado no seu habitat natural, no no rio Kali, de onde havia “fugido”.

A crocodile got stranded in Kogilabana village in Dandeli, Karnataka. Forest officials rescued and released the animal back in its habitat. #rescue pic.twitter.com/RCPjofvsk9