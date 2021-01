De tempos a tempos o mundo é presenteado com artistas ímpares, capazes de criar obras que ficam conhecidas à escala global. Foi o caso do madeirense Emanuel Santos, criador do célebre busto de Cristiano Ronaldo ou da artista espanhola que tentou restaurar o quadro Ecce Homo.

Desta feita, foram as esculturas de cera, umas restauradas e outras criadas de raiz, de Arlindo Armacollo que se tornaram virais nas redes sociais.

Sobretudo no Twitter, onde vários utilizadores estão a criar memes a partir das fotografias das obras do escultor amador brasileiro.

The Crown - Season 4 (2020) pic.twitter.com/dcW50nlzOA — Luar ao contrário 🏳️‍🌈 (@raulosilva) January 6, 2021

Ayrton Senna, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Princesa Diana, Michael Jackson nem o Shrek escapou ao portefólio de Arlindo Armacollo, que já conta com mais de 20 anos de trabalho.

A fama recente do empresário do setor imobiliário e escultor em “part-time” surgiu após o ressurgimento de uma reportagem com cerca de seis anos, do canal brasileiro Folha TV, onde o próprio Arlindo explica a sua paixão pelo mundo artístico.

Sou perfecionista e dedico horas a estes trabalhos, porque é algo que realmente gosto de fazer. Penso que as pessoas criticam a troco de nada. Não me importo. Acredito que isso só vai atrair mais curiosos”, disse Arlindo Armacollo à imprensa brasileia.

Artindo Armacollo é agora cada vez mais conhecido e tudo, porque ajudou a restaurar parte da igreja do município brasileiro de Rolândia, em 2015, acabando por doar 20 estátuas de cera para a criação de um museu com entrada gratuita.