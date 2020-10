Viaja pelo mundo para colecionar cheiros, por vezes os mais inusitados. Sissel Tolaas já acumulou cerca de 7.000 amostras de odores e utiliza-as tanto na criação de objetos artísticos como na de produtos mais comerciais. Esta especialista em cheiros, da Noruega, até já fez sabonetes com os cheiros de ex-namorados.

Formada em química, linguística e artes visuais, esta especialista norueguesa de 57 anos tem um laboratório de investigação em Berlim, na Alemanha, onde desenvolve os mais diversos projetos relacionados com cheiros, trabalhando de perto com universidades, museus e grandes empresas.

Começou nesta aventura nos anos 90, quando esta era ainda uma área pouco trabalhada.

Quando eu comecei, no início dos anos 90, ninguém fazia nada com cheiros”, contou numa entrevista ao Financial Times.