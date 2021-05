Um rapaz de quatro anos surpreendeu a família com uma enorme conta por pagar, após ter encomendado uns incríveis 918 gelados do desenho animado SpongeBob Squarepants, deixando a mãe com uma conta de 2.618 dólares por pagar (mais de 2.100 euros). Aconteceu em Brooklyn, nos Estados Unidos.

Quando descobriu que o filho, Noah Bryant, tinha encomendado 51 caixas de gelados, a mãe tentou imediatamente contactar a Amazon para fazer a devolução, mas sem sucesso.

No entanto, o caso tornou-se viral nas redes sociais, gerando uma onda de solidariedade que se materializou numa página no GoFundMe, criada pela mãe, estudante, para ajudar a suportar os custos.

A resposta foi igualmente incrível. Em poucos dias, a página já tinha angariado mais de 17 mil dólares (cerca de 14 mil euros).

A família da criança diz que o dinheiro a mais vai ser utilizado na educação de Noah, que sofre de autismo.