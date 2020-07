O dono de um bar na Cornualha, em Inglaterra, instalou uma vedação eléctrica junto ao balcão para afastar os clientes e, assim, fazer cumprir as medidas de distanciamento social impostas devido à Covid-19.

Em Inglaterra, os pubs foram autorizados a abrir portas a 4 de julho, mas estão obrigados a implementar medidas que impeçam a propagação da doença, como reduzir ao máximo o contacto dos funcionários com os clientes e o tempo que aqueles passam junto ao balcão.

O proprietário do Star Inn, em St. Just, ainda pensou colocar apenas uma corda, mas rapidamente mudou de ideias.

Se eu tivesse colocado uma corda acho que ninguém teria dado tanta atenção quanto uma cerca elétrica. Eu giro um bar muito pequeno e as pessoas estavam habituadas a sentarem-se no balcão. Agora não podem fazer isso, as coisas mudaram” , explicou Jonny McFadden, citado pela agência Reuters.

O dono do pub esclarece, porém, que se trata apenas de uma medida de prevenção, já que a cerca não está ligada.

Desde que haja um sinal de alerta de cerca elétrica e as pessoas sejam avisadas, é totalmente legal fazê-lo. E há o fator medo. Funciona. As pessoas são como ovelhas. As ovelhas afastam-se e as pessoas afastam-se."