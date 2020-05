Quer ir jantar fora mas não lhe apetece ter companhia? Quer ir jantar fora mas tem receio de ficar infetado com Covid-19? Rasmus Persson e Linda Karlsson resolveram o problema, depois de terem visto como o novo coronavírus afetou o setor da restauração.

Este casal sueco decidiu inovar o conceito deste setor, e abriu o Bord For En, um restaurante que é, literalmente, uma "mesa para um", que é a tradução do nome original para português.

Abriu a 10 de maio, na localidade de Värmland, a cerca de 350 quilómetros da capital Estocolmo.

Esta mesa, que tem apenas uma cadeira, fica num extenso prado, com uma paisagem rural, onde disfrutar de uma refeição com isolamento é mesmo possível.

Quem for a este restaurante estará completamente seguro de uma eventual infeção, até porque nem o empregado vai à mesa. Os produtos são levados por um cesto que está preso numa roldana.

Para Rasmus Persson e Linda Karlsson, esta ideia surgiu como forma de chamar a atenção para os problemas do setor da restauração. O casal afirma que não pretende obter lucro do projeto. De resto, o preço da refeição fica ao critério do cliente.

Recebemos toda a gente, independentemente da sua situação financeira. O preço do menu fica ao critério do cliente", explica o homem, em declarações à CNN.

Neste momento o menu é composto por três pratos: Råraka (hash brown à moda sueca, smetana, caviar de algas e azedas); Black & Yellow (puré de cenoura e gengibre, manteiga de avelã, croquetes de milho doce e raíz); Last days of summer (mirtilos, gelado de leitelho, açúcar de beterraba). Para beber tem três cocktails disponíveis.