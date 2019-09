Existe sempre um dilema muito grande no que toca à indumentária para se ir a um casamento. Quando se é dama de honor, a situação pode tornar-se mais simples, principalmente quando a única recomendação é "veste o que quiseres".

Foi isso que Christina Meador decidiu fazer no casamento da irmã, ao aparecer vestida de... dinossauro.

Deanna Adams entendeu que deveria dar livre arbítrio às damas de honor do seu casamento, para assegurar que estariam felizes e confortáveis com as roupas que iriam vestir naquele dia especial.

No entanto, nunca lhe ocorreu a possibilidade de alguma delas ignorar por completo os trajes tradicionais e ir vestida de T-Rex. Ainda para mais, a irmã mais nova.

Em declarações ao Daily Mail, Christina Meador, de 38 anos, disse que tudo começou com uma piada, depois da irmã lhe ter dito que ela poderia vestir o que quisesse. Mas que ainda chegou a enviar-lhe uma mensagem a dizer que iria fazê-lo.

Publicaram algumas fotografias e vídeos nas redes socias que já se estão a tornar virais.

Algumas pessoas perguntaram-me se podia partilhá-las e, com a permissão da minha irmã, publiquei no Facebook e de repente tornou-se maior do que aquilo que eu estava à espera", disse ao Daily Mail.

Deanna Adams e Joby Adams casaram-se no estado norte-americano de Nebraska.