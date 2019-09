Um homem afogou-se enquanto pedia a mulher em casamento, na Tanzânia. A confirmação veio da namorada de Steven Webber, através de uma publicação no Facebook, onde mostra a carta com o pedido. Kenesha Antoine escreveu um longo texto dedicado ao namorado.

Não consigo suster a minha respiração tempo suficiente para te dizer tudo o que gosto em ti", pode ler-se numa das notas mostradas por Steven Webber.

Nunca regressaste daquela profundidade, então nunca vais poder ouvir a minha resposta: 'Sim! Sim! Sim um mihão de vezes, eu caso contigo'", escreveu a mulher no Facebook.

O casal estava de férias na ilha de Pemba, na Tanzânia, e estavam alojados num quarto que ficava debaixo de água.

O casal tinha marcado o quarto para quatro noites, numa suite que fica a 250 metros da costa. Segundo a BBC, o aluguer deste tipo de espaços custa cerca de mil e quinhentos euros por noite, numa cabine que está ancorada a cerca de 10 metros de profundidade.

No terceiro dia da estadia, Steven Weber, que vivia no Louisiana, Estados Unidos, com Kenesha Antoine, decidiu mergulhar para pedir a namorada em casamento, o que acabou por resultar numa tragédia.