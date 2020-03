Uma carrinha com dezenas de peluche foi posto numa rua da Nova Zelândia para alegrar as crianças que estão fechadas em casa por causa da covid-19.

A ideia foi de um morador, Vicent Stephens, que apenas tinha o objetivo de animar a comunidade. Inspirada pelo livro “We are on a Bear Hunt”, escrito por Michael Rosen. A ideia foi rapidamente adotada por outros vizinhos e até a Primeira-Ministra da Nova Zelândia não conseguiu ficar indiferente e acabou por pôr dois ursos na janela da sua casa.

One Wellington man has put out nearly 200 toys outside his Newlands home for the #teddybearhunt @1NewsNZ pic.twitter.com/DxVmn6hWk3 — Abbey Wakefield (@Beywake) March 31, 2020

O movimento #TeddyBearHunt já se tornou viral nas redes sociais e os peluches estão por todo o lado, dentro de casas, em jardins e até em cafés. Vistos em países um pouco por todo o mundo, estes brinquedos têm apenas o objetivo de fazer com que os mais novos se mantenham calmos e positivos perante a pandemia provocada pelo coronavírus.

House near us puts these bears out each day, doing a different activity every time. It’s all I live for currently... pic.twitter.com/cSKYiqZL1Z — Adam Harrison (@Adam_Harrison13) March 30, 2020

My brother in New Zealand said families are putting teddy bears in their front doors and windows so everyone looks out for them on their walks. Good to see a @LakefieldCS bear in Christchurch! pic.twitter.com/wuRNMrIaan — Anne-Marie Kee (@AMKeeLCS) March 29, 2020

The three little brothers also chose their teddy bears for the window. @StNiniansPri pic.twitter.com/aso8BAJP9h — Mena Conato (@ConatoMena) March 31, 2020

Let’s face it. Teddy bears created covid 19 to take over our public spaces. Now they mock us. #covid19 #coronavirus #pei pic.twitter.com/1rK9Z9GBXZ — Elijah MacDougall (@ElijahPeter) March 31, 2020