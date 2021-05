Um homem foi detido esta segunda-feira após ter sido observado por um polícia no banco de trás de um Tesla em andamento numa autoestrada em São Francisco, nos Estados Unidos.

O carro, um Model 3, estava a ser conduzido numa área muito movimentada, o que motivou a detenção de Param Sharma, de 25 anos, afirmou a patrulha californiana.

Foram feitas várias chamadas para o serviço de emergência na segunda-feira à noite a descrever um homem sentado no banco de trás do carro, sem ninguém do lado do motorista, enquanto o veículo viajava na Interestadual 80.

Estava a guiar do banco de trás", disse uma testemunha ao canal norte-americano ABC

Um polícia da patrulha rodoviária observou o Tesla, confirmou que o ocupante estava no banco de trás, tomou medidas para parar o carro e viu o dono do carro a mover-se para o assento do motorista antes que o carro parasse, disse em comunicado a patrulha rodoviária.

Antes da detenção, membros do público capturaram um vídeo de alguém parecido com Sharma a guiar o veículo da mesma forma imprudente, e a área de Oakland do CHP citou Sharma em 27 de abril por comportamento semelhante”, sublinha a patrulha.

A entidade diz ainda que o incidente está em investigação. A posição oficial da patrulha não explica, no entanto, se o carro estava a ser guiado no sistema de autopiloto da marca.