Uma mulher deixou cair os óculos de sol dentro do recinto dos orangotangos, num jardim zoológico na Indonésia, e surpreendeu-se com o que aconteceu a seguir.

Um dos primatas apanhou os óculos e começou a experimentá-los das mais variadas formas. O orangotango, que trazia o filho ao colo, parece ter-se divertido com o acessório.

Lola Testu, a turista da história, partilhou o momento na rede social TikTok e tornou-se viral, num vídeo já tem mais 44 milhões de visualizações.

Fiquei sem um par de óculos de sol, mas ganhei uma história muito boa", escreveu a Tiktoker na descrição do sua publicação.

No final do vídeo, o orangotango parece ter-se fartado dos óculos e acabou por os atirar para longe.

Nos comentários do vídeo, vários utilizadores compararam o comportamento do primata com o dos humanos.

Não percebo como é que ele sabia automaticamente que devia colocar os óculos nos seus olhos", comentou um utilizador.