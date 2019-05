Estão são provavelmente as duas gaivotas mais conhecidas nas redes sociais dos últimos dias e tudo graças ao trânsito de Londres. Foi precisamente por causa das câmaras de controlo de tráfego que as aves se tornaram virais.

Due to popular demand, a quick update from our reporter just north of the Blackwall Tunnel..... pic.twitter.com/NxKVMqGca3 — TfL Traffic News (@TfLTrafficNews) April 30, 2019

As duas gaivotas ficaram famosas no Reino Unido, e, entretanto, além-fronteiras, depois de terem aparecido durante vários dias no plano das câmaras de vigilância do tráfego da capital britânica.

O momento repetido foi tão caricato que as gaivotas chegaram mesmo as ser as protagonistas das notícias de trânsito em Inglaterra.

As imagens foram partilhadas na Internet e rapidamente o photobomb se tornou viral.

Nas redes sociais, o par de aves foi batizado de Graeme e Steve pelo utilizadores do Twitter.

Our cameras usually give us a bird’s eye view of traffic across London, but we’d like to thank our new colleagues Graeme and Steve for helping out at beak times. pic.twitter.com/lsIDhD8nL2 — TfL Traffic News (@TfLTrafficNews) May 1, 2019